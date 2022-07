Im Schutzanzug über 18 Bahnen

Sind Sie auf dem Minigolfplatz auch schon mal an der Bahn verzweifelt, an der man den Ball mit Schmackes über die Rampe schlagen muss? Trifft man ihn nicht richtig oder schlägt zu schwach, kommt er nicht rüber. Haut man einen Ticken zu tief, macht man schlimmstenfalls die Bahn kaputt. Will sagen: Minigolf ist schon ohne Handycap knifflig.

Jährliche Übung

Wie man den kleinen Ball unter erschwerten Bedingungen einlocht, das durften einige Mitglieder des Löschzugs Epe am Donnerstag bei einer besonderen Übung ausprobieren: Die Einsatzkräfte mit einer Ausbildung zum Träger eines Chemikalienschutzanzugs (CSA) oder Atemschutzgeräteträger hatten die Möglichkeit, ihre jährliche Übung auf dem Minigolfplatz in Epe zu absolvieren.

Mit freundlicher Unterstützung des Minigolfclubs Epe 1978 konnten die Einsatzkräfte ihre Fertigkeiten unter besonderen Umständen beweisen. Nach der Anfahrt mit den Fahrzeugen des Löschzug Epe zum Minigolfplatz in den Eper Bülten am Freibad wurden die Mitglieder des Löschzugs kurz in die Lage eingewiesen. Um 19 Uhr machten sich die ersten Kameradinnen und Kameraden bereit, in die erste Spielrunde zu gehen.

Erschwere Bedingungen

Die Pressluftatmer wurden angelegt, die Atemmasken aufgesetzt und die CSA fest und gasdicht verschlossen. Immer zwei Kräfte im CSA-Anzug spielten zusammen mit einer Kraft unter schwerem Atemschutz und einem Kameraden in Einsatzkleidung, der auch die Dokumentation übernahm, eine Platzrunde Minigolf. Es war zu beweisen, dass selbst unter den erschwerten Bedingungen der Sieg im Minigolf möglich war.

Wenig Bewegungsfreiheit

Nicht nur die schweren und einschränkenden CSA behindern die Bewegungsfreiheit, auch der begrenzt verfügbare Atemluftvorrat ist eine Herausforderung beim Spielen mit dem Schläger und dem kleinen Ball, schildert Björn Scheffer vom Löschzug Epe die Herausforderungen. Er weiß: Für alle Einsatzkräfte sind solche außergewöhnlichen Übungen immer eine willkommene Abwechslung. Mit viel Spaß konnten so die Kameraden ihre Übung ableisten.

Nach den Spielrunden gab es noch die Möglichkeit, das Spiel bei einem Getränk am Platz Revue passieren zu lassen, bevor es zurück zum Gerätehaus ging.