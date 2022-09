Im Team die Energiekrise meistern

Herbert Daldrup ist seit Ende August neuer Geschäftsführer der Stadtwerke – und steht vor großen Herausforderungen. Dekarbonisierung, also die Abkehr von fossilen Energieträgern und Forcierung der Erneuerbaren, Digitalisierung, dazu neue Aufgaben wie die Parkraumbewirtschaftung und nicht zuletzt die sich zuspitzende Gaskrise sind nur einige der Aufgaben, die anstehen. Ein Interview.

Die neue Führungsriege der Stadtwerke Gronau vor dem kürzlich fertiggestellten, modernisierten Verwaltungsgebäude an der Laubstiege (v.l.): Matthias Bogenstahl (Prokurist, Centerleiter Infrastruktur Management), Herbert Daldrup (Geschäftsführer), Katrin Bendfeld (Prokuristin, Leiterin Controlling) sowie Marion Brüning (Prokuristin, Centerleiterin Handel/Vertrieb).

