Im Zeichen des Klimaschutzes

700 Schüler und Schülerinnen werden mit ungefähr 70 Lehrern des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Gronau am 30. September die Klimapilger, die an diesem Morgen von Gronau nach Borne in den Niederlanden wandern, bis kurz vor den Grenzübergang nach Glanerbrück begleiten.

Die Klimapilger sind im August in Polen gestartet und dann durch Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Ostwestfalen gezogen. Am 24. und 25. September werden sie in Münster erwartet, am 29. September erreichen sie Gronau. Ihr Ziel ist die Weltklimakonferenz in Glasgow, die Anfang November beginnt.

Diese Aktion soll zeigen, dass die Schule große Hoffnungen auf den Weltklimagipfel in Glasgow setzt und die Botschaft „Geht doch!“ der Klimapilger verstanden hat. „Wir warten nicht auf Fridays for future, wir gehen schon Donnerstag los“, heißt es in einer Mitteilung.

Ziel ist die Weltklimakonferenz in Glasgow

Gegen 8 Uhr versammeln sich die Schülerschaft und die Lehrerschaft mit den Pilgern im Stadtpark Gronau, auf dem großen Sportplatz zwischen Wasserturm und Kriegerdenkmal an der Hermann-Ehlers-Straße. Dort wird es einen Reisesegen vom Superintendenten Anicker geben. Das WvSG wird den Pilgern die Wünsche, Gedanken und Hoffnungen der 700 Schüler und Schülerinnen in Form eines Fotoalbums überreichen und durch Plakate und Schilder aller Größen ihre Forderungen und Hoffnungen an den Weltklimagipfel in Glasgow formulieren.

Danach geht es nach Glanerbrück in die Nähe der niederländischen Grenze, wo die Klimapilger verabschiedet werden. Eine kleinere Gruppe der Schülerschaft wird die Klimapilger bis unmittelbar zur Grenze begleiten.

Ein Teil der Schüler und Schülerinnen, die am Austausch mit der Partnerschule in Goor teilnehmen, wird parallel dazu in die Niederlande radeln, um sich mit ihren künftigen Austauschschülern in Borne zu treffen.