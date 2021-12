Imbissbude brennt aus

Eine Imbissbude an der Gildehauser Straße in Gronau ist am Donnerstagvormittag ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr alarmiert. Beide Löschzüge rückten aus. Als die Wehrleute eintrafen, stand der Imbiss in vollen Flammen, so Marco van Schelve, Leiter der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Während der Löscharbeiten war die Gildehauser Straße im Bereich des Ev. Friedhofs gesperrt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.