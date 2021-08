Impfbus-Aktion startet erfolgreich

Der Impfbus hat am Donnerstag erstmals in Gronau Station gemacht.

Noch bis zum kommenden Sonntag läuft die Impfbus-Aktion von Dr. Heiner Woltering in Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Der Startschuss am Rathausplatz avancierte am gestrigen Donnerstag bereits zu einem vollen Erfolg. Gut 150 Willige hatten sich pünktlich um 13 Uhr eingefunden, um sich mit den Vakzinen der Firmen Biontech/Pfizer oder Johnson&Johnson impfen zu lassen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und können sogar Impfstoff nachordern, sollte es nötig sein“, erklärte Gabi Könemann, Pressesprecherin der Stadt, im Rahmen der Aktion.

Weitere Infos über Zeiten und Standorte des Impfbusses unter www.gronau.de/rathaus/coronavirus.