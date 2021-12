Impfung von Kindern startet

Aktion in Gronau am 23. Dezember

Gronau

Der Kreis Borken bietet in einem Sondertermin Kindern zwischen fünf und elf Jahren Impftermine an. Die Termine werden ab Sonntag (19. Dezember) freigeschaltet. In Gronau wird ein Sondertermin am 23. Dezember (Donnerstag) von 13 bis 18 Uhr angeboten.