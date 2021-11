Impfwillige standen Schlange

Neuer Schwung in der Impfkampagne: Am Freitag gab es einen regelrechten Ansturm auf das Angebot im Paul-Gerhardt-Heim. Auch im Dezember wird das Impfmobil in Gronau unterwegs sein.

Den ganzen Tag über bildete sich am Freitag vor dem Paul-Gerhardt-Heim eine Schlange von Impfwilligen, die weit bis auf den Bürgersteig der Gildehauser Straße bis zur Janosch-Kita reichte. Zwischendurch mussten Ordnungskräfte sogar ein Schild aufstellen, hinter dem sich niemand mehr anstellen sollte. Sogar um kurz nach 17 Uhr kamen neue Impfwillige ans Ende der Schlange. „Sie können sich noch anstellen, ich kann Ihnen aber nicht versprechen, ob Sie noch drankommen“, lautete die Nachricht an sie.

Mehrtägige Impfstelle im Rathaus

Der Kreis Borken bietet in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe weiterhin mobile Impfangebote mit Impfmobilen an. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Angebote ausgeweitet worden. Am 1. Dezember (Mittwoch) wird im Eingangsfoyer des Rathauses geimpft. Dort stehen die Impfteams auch an drei Tagen nachein­ander, und zwar vom 7. bis 9. Dezember (Dienstag bis Donnerstag) jeweils von 13 bis 19 Uhr. Eine Liste mit allen aktuellen Standorten und Terminen bis zum Jahresende gibt es auf der Internetseite des Kreises Borken unter www.kreis-borken.de/mobileimpfungen.

Die Impfungen in den Kommunen sind weiterhin ohne Termin möglich. Daher kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Die im Dezember geplanten mehrtägigen Impfstellen können da eine gute Alternative sein, da diese auf größere Kapazitäten ausgelegt sind und auch mehr Personal zur Verfügung steht.

Grundsätzlich gilt bei den Impfungen vor Ort: Geimpft werden können Personen ab 12 Jahren. Auch erforderliche Zweitimpfungen und Auffrischungen für Personen, deren letzte Covid-Impfung sechs Monate her ist, sind möglich. Bei Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, kann eine Auffrischung mit dem Impfstoff von Biontech nach vier Wochen erfolgen.

Auch Booster-Impfungen möglich

Mitzubringen sind, falls vorhanden, der Impfpass und die Gesundheitskarte. Wichtig bei der Impfung von unter 16-Jährigen: Es ist die Begleitung eines/einer Sorgeberechtigten sowie die Unterschrift aller Sorgeberechtigten erforderlich. Die Impfunterlagen (inkl. der Einverständniserklärung) können vorab unter https://kreis-borken.de/impfunterlagen heruntergeladen und ausgefüllt werden. Bei Auffrischungsimpfungen genügt es sogar, nur die „alte“ Impfmappe inklusive der Unterlagen mitzubringen und zusätzlich dazu die möglichst vorher schon auszufüllende „Impfbescheinigung zur Eintragung der Drittimpfung“. Dieses Formular findet sich unter www.kreis-borken.de/impfunterlagen-impfbescheinigung. Als Impfstoff stehen jeweils Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung.