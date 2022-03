In allen Bereich wird derzeit hoher Einsatz verlangt

Gronau

Die Personalplanung in einer großen Einheit wie der Stadtverwaltung ist eh schon wie Jonglieren, während man auf einem rollenden Ball steht: Man verliert schon mal eine Keule. Auf das Personalwesen übertragen: Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gehen in Elternzeit, beantragen Teilzeit, gehen in Rente, werden krank oder abgeworben – und können nicht gleich wieder ersetzt werden. Im Zuge der Debatte um Haushalt und Stellenplan fand eine intensive Diskussion um die Löcher in der Personaldecke statt. Wobei auch seltsame Behauptungen aufgestellt wurden.

Von Martin Borck