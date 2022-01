In der Not nicht alleine gelassen

Familie in Erftstadt bekommt viel Hilfe aus dem Münsterland

Epe/Erftstadt

Für Ellen Henseler und ihre Familie beginnt mit 2022 ein Jahr, das viel Arbeit mit sich bringen wird. Mit Anfang 20 hat die gebürtige Eperanerin ihr Elternhaus am Amelandsbrückenweg verlassen. Heute wohnt sie in einem eigenen Haus in Erftstadt.Dass dieses Haus überhaupt noch steht, ist dem Schicksal geschuldet. Dass es darin wieder halbwegs heimelig ist, das hat die Familie Henseler nicht zuletzt tatkräftiger Hilfe aus Epe und dem Westmünsterland zu verdanken.

Von Frank Zimmermann