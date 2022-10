„In dieser Form noch nicht erlebt“

Mehr als ohnehin schon sind Eltern in diesen Tagen in Sorge, wenn ihr Kind einen fiebrigen Infekt bekommt. Denn Fiebersaft für die Kleinen ist schon seit dem Sommer schwer zu bekommen. Längst sind aber noch viele weitere Medikamente betroffen, berichten Apotheker aus Gronau.

Seit Jahresanfang, darauf machte der Apothekerverband Westfalen-Lippe im Sommer aufmerksam, besteht ein Lieferengpass bei Medikamenten. Das Problem, das zunächst vor allem bei Fiebersäften wie Paracetamol oder Ibuprofen auftrat, verschärft sich immer mehr. Weit mehr als 200 Präparate sind nach neuesten Zahlen kaum mehr in den Apotheken zu bekommen. Auch in den Gronauer Apotheken, zwölf an der Zahl, ist der Engpass an allen Ecken und Enden zu spüren. Beispiel Hubertus-Apotheke: „Aktuell verzeichnen wir rund 140 Ausfälle von Präparaten“, spricht Mitarbeiterin Hanna van der Wals von einer Liefersituation, wie sie sie „so noch nicht erlebt“ hat. Vor allen Dingen auch in der Breite: Von Antibiotika wie Penizillin über Elektrolytlösungen bis hin zu Fiebersäften herrscht akuter Mangel bis hin zur Nichtlieferbarkeit. Man versuche, auf andere Packungsgrößen und Wirkstärken auszuweichen. „Oft müssen wir die Kunden aber auch zurück zum Arzt schicken, damit dieser umverordnet“, weiß die Apothekenmitarbeiterin.