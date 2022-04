„In einer anderen Welt“

Gronau

Die 32-jährige Katharina Yehanova ist mit ihren beiden Töchtern vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Zunächst kam das Trio in eine Sammelunterkunft in Gronau, doch jetzt haben die drei in einer Gronauer Familie ein Zuhause auf Zeit gefunden. Hier leben sie zwischen Hoffen und Bangen.

Von Guido Kratzkeund