„In freudige Gesichter schauen“

Zwei Mal musste er verschoben werden: Am Samstagabend konnte die 31. Auflage des Ball des Sports in Gronau gefeiert werden. Neben der Auszeichnung der Sportler der Jahre 2020 und 2021 stand auch Unterhaltung auf dem Programm des Veranstaltung. Und natürlich die mit Spannung erwarteten Bekanntgaben der Sportlerwahlergebnisse.

Der Sport mag in den vergangenen beiden Jahren nicht die Präsenz gehabt haben wie in den Vorjahren. Immer wieder wurden Training und Wettkämpfe durch Corona-Einschränkungen unterbrochen. Dass dennoch auch von Sportlern aus Gronau und Epe in den zurückliegenden 24 Monaten respektable Leistungen vollbracht wurden, das wurde beim Ball des Sports am Samstagabend in der Gronauer Bürgerhalle deutlich. Bei der doppelt verschobenen 31. Auflage der Veranstaltung wurden Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen in den vergangenen zwei Jahren ausgezeichnet (siehe Sonderseite „Sportlerwahl 2020/ 21“).