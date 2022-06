In verschiedenen Welten unterwegs

Jörg von Borczyskowski (UWG) fasste die Wortbeiträge im Haupt- und Finanzausschuss wahrscheinlich am treffendsten zusammen: „Ich habe den Eindruck, dass wir hier in ganz verschiedenen Welten unterwegs sind.“

Die in einem offenen Brief von Flüchtlingen aus der Ukraine erhobenen Vorwürfe über ihre Behandlung im Haus der Begegnung war jetzt Thema einer eigens angesetzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Am deutlichsten wurde das vielleicht zur Halbzeit der Sitzung am Freitagabend, als sich Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick auf einmal völlig unvermittelt in die Diskussion einschaltete und Birgit Tegetmeyer (CDU) engiftete. Die hatte gerade darum gebeten, dass die Stadtverwaltung den Ratsfraktionen doch bitte einmal das Organigramm zur Verfügung stellen möge, das bei der Ankunft von Flüchtlingen die Zuständigkeiten der Rathaus-Mitarbeiter regelt. „Frau Tegetmeyer, langsam krieg ich Probleme. Ich hatte gedacht, dass Sie heute sagen: Danke, liebe Verwaltung, dass Sie nicht frauen- und fremdenfeindlich sind“, drückte Groß-Holtick seine Enttäuschung darüber aus, dass ein großer Teil der Ausschussmitglieder in der eigens anberaumten Sondersitzung nicht gerade in Applausstimmung für die Flüchtlingsarbeit der Verwaltung war. Sondern sich stattdessen Antworten auf die durch den offenen Brief der Flüchtlinge aufgeworfenen und von der UWG formulierten Fragen erhofften.