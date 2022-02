In vielen kleinen Schritten zum Ziel

Blickpunkt der Woche: Die Grünen haben am Dienstag im Schulausschuss eine Umstellung der Schul- und Kitaverpflegung beantragt. Weniger Fleisch, Zucker und Fett, mehr bio und regional wünscht sich die Fraktion. Eine gute Idee, aber leider nicht so gut umgesetzt . . .

Weniger Fleisch, Fett und Zucker – mehr regional und bio bei der Schul- und Kita-Verpflegung? Das wäre okay, wenn es gut schmeckt! So lautet zusammengefasst das Ergebnis einer (nicht repräsentativen) Expertenbefragung am heimischen Frühstückstisch. Von Grundschulkind Helene (acht) und Kita-Kind Rufus (vier) wollte Papa wissen, was sie zu dem Antrag der Grünen sagen würden, den Susanne Trautwein-Köhler am Dienstag im Schulausschuss gestellt hat.