„In welcher Zukunftwollen wir leben?“

Sie hatte zwar eher die große weite Welt und Ballungsräume auf dem Schirm – aber auch der ländliche Raum kann aus dem Gesagten für sich Dinge ableiten. Kristina zur Mühlen lieferte den Mitgliedern in einem Online-Vortrag wertvolle Anregungen.

TV-Zuschauer kennen Kristina zur Mühlen als Wissenschaftsjournalistin in öffentlich-rechtlichen Medien. Die Mitglieder der Volksbank Gronau-Ahaus lernten sie am Dienstagabend auch als Rednerin kennen.

Mit Handeln Zukunft gestalten

Digital zugeschaltet stellte die in Hamburg lebende Physikerin die Frage „In welcher Zukunft wollen wir leben?“ in den Mittelpunkt ihres rund 45-minütigen Vortrags, der sich an die Vertreterversammlung anschloss.

„Als Gesellschaft müssen wir entscheiden, mit welchem Handeln wir Zukunft gestalten“, stellte die TV-Frau fest. Die Menschheit stehe vor gewaltigen Herausforderungen, die ein schnelles und entschlossenes Eingreifen verlangen. Es gehe um Schadensminimierung, bezog sie eine ökonomische Sichtweise in die Diskussion über den Klimawandel ein.

Als Denkanstöße für eine Welt im Wandel verwies zur Mühlen auf die Bedeutung von Verantwortung und Respekt. „Rücksichtnahme wird von Jahr zu Jahr dringlicher“, mahnte sie an, auch das eigene Verhalten zu überdenken.

Zwei Megatrends

Die beiden Megatrends Bevölkerungswachstum und Landflucht seien Themen, die auch eng mit dem Leben in Deutschland verknüpft seien. Dabei führte sie internationale Beispiele an, bei denen ökologisches Handeln schon positive Auswirkungen gezeigt haben – beispielsweise die Fahrradstädte Amsterdam oder Kopenhagen. Verbesserungen bei ÖPNV und Shared Mobility sowie ein gut ausgebautes Radwegenetz seien für die zukünftigen Städte wegweisend.

Mensch als soziales Wesen

Auch Themen wie Eigenverantwortung, Ehrlichkeit, Abfallvermeidung oder Fehlerkultur reihten sich wie an einer Perlenkette in ihrem Vortrag. „Corona hat uns gezeigt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist“, bilanzierte zur Mühlen. „Probieren Sie es einfach selbst aus!“