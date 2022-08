Innovative, authentische und liebenswerte Innenstadt

Zahlreiche Besucher fanden sich am Montagabend im Wirtschaftszentrum zur Abschlussveranstaltung für das Zentrenmanagement zusammen. Nach dem Vortag waren die Teilnehmer zum Austausch von Ideen an zahlreichen Stellwänden eingeladen (rundes Foto).

„Die Innenstadt muss ein Ort sein, an dem wir gerne verweilen.“ Bürgermeister Rainer Doetkotte umriss bei der Abschlussveranstaltung zum Zentrenkonzept am Montagabend im Wirtschaftszentrum ein Leitbild, das in den vergangenen zwölf Monaten geschaffen worden ist. „Das Einkaufen kommt dann von selber dazu.“