In der Silvesternacht hat die Polizei im Kreis Borken 17 Strafverfahren nach Körperverletzungsdelikten und 13 wegen Sachbeschädigungen eingeleitet. Zudem wurden drei Raubdelikte angezeigt.

Die Einsatzkräfte sprachen acht Platzverweise aus, nahmen eine Person in Gewahrsam und eine weitere vorläufig fest. Sexualdelikte wurden nicht angezeigt, und es kam zu keinen Widerstandshandlungen gegen die Polizei. „Insgesamt eine unauffällige Bilanz“, so die Polizei-Pressestelle am Sonntagvormittag.

Die Ergebnisse der Verkehrskontrollen stehen noch aus, da auch im Laufe des Tages weitere Kontrollen durchgeführt werden.

In Gronau gab es sieben Platzverweise, und eine Festnahme. Drei Sachbeschädigungen wurden hier gemeldet sowie je eine Körperverletzung und ein Raubdelikt.