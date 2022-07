Inspiration für die Entscheider

In Pläne gegossene Fantasie: So könnte man die Entwürfe bezeichnen, die Architektur-Studierende aus Münster erarbeitet haben.

Prof. Joachim Schultz-Granberg (r.) erläuterte am Mittwochnachmittag im WZG den Prozess, der zu den Entwürfen geführt hat..

Fantasie deshalb, weil die Pläne von einer hohen Kreativität und starkem Ideenreichtum zeugen. Fantasie aber auch, weil wohl keine der Präsentationen umgesetzt werden wird. Aber darum ging es auch nicht primär bei den Zukunftsvisionen für drei Sahnestücke in Gronau und Epe, nämlich das Euregio-Quartier an der Grenze, das Germania-Areal in Epe und die Flächen der ehemaligen Baumwollspinnerei Gronau.