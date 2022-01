Integrationslotsen der Stadt sind gestartet

Die Betreuung und Begleitung der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Gronau wird im Jahr 2022 neu strukturiert. Die Stadt Gronau verabschiedet sich eigenen Angaben zufolge mit dem neuen Konzept der Integrationslotsen von einer Parallelstruktur in der Integrationsarbeit und leitet ein ganzheitliches Konzept ein.

Neue Stellen geschaffen

Bisher waren die Betreuung der Flüchtlinge in den städtischen Unterkünften und die allgemeine Integrationsarbeit unabhängig voneinander organisiert. Während die Integrationsaufgaben beim Integrationsbeauftragten angesiedelt waren, waren die Aufgaben „Betreuung der Flüchtlinge in den Notunterkünften“ an die Chance gGmbH ausgelagert. Nun werden beide Aufgabenbereiche gebündelt übernommen durch ein Team im Fachdienst Soziales. Hierzu wurden 2,5 Stellen neu geschaffen und drei Sozialarbeiterinnen zum 1. Januar eingestellt: Irina Schweitzer, Salma Nethe und Shqipe Mulaj. Die sogenannten Integrationslotsinnen werden sich mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt Gronau, Ahmet Sezer, den Belangen der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte widmen. Vorrangige Aufgaben des Teams sind: Unterstützung bei der Erstorientierung, Information über wichtige Anlaufstellen in Gronau (Einkauf, Schulen, Kindertagesstätten, Ärzte, Soziale Dienste, Behörden, etc.), Vermittlung in Sprachkurse, Organisation und Koordination der Ehrenamtlichen in der Integrationsarbeit, und die sozialpädagogische Beratung bei persönlichen und familiären Problemstellungen.

Koordination von Ehrenamtlichen

Dabei unterstützen sie vor allem Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ab zwölf Jahren, die als Flüchtlinge, Arbeitsmigranten oder sonstige Migranten nach Gronau gekommen sind. Ferner wird das Team auch die Begleitung und Betreuung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbetreuung übernehmen und die Aufgaben koordinieren.

Übergeordnetes Ziel

Übergeordnetes Ziel der Integrationslotsen ist jedoch, die kulturelle, soziale, rechtliche und politische Gleichstellung der in Gronau lebenden Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Das Team startete am Montag aus dem Haus der Begegnung, Jöbkesweg 5. Zu erreichen sind sie unter

0170 2285255 und 0151 62714867.