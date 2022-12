Intensive Vorbereitung erforderlich

Einfach nebenbei lässt sich kein großes Open-Air auf die Beine stellen. Michael Schaedel und sein Team arbeiten schon jetzt mit Hochdruck daran, dass Roland Kaiser am 1. September in Gronau auftreten kann. Da profitiert Schaedel von Erfahrungen aus diesem Jahr.

Roland-Kaiser-Konzert am 1. September

Michael Schaedel brütet mit seinem Team derzeit über eine Vielzahl von Plänen, die für die Realisierung eines Konzerts in der Größenordnung des Open-Airs mit Roland Kaiser die Grundlage sind.

Für die meisten Fans von Roland Kaiser ist die Zeit bis 1. September noch eine gefühlte Ewigkeit, in der sie seinem Gastspiel in Gronau entgegenfiebern. Bei Michael Schaedel sieht das anders aus. Der Inhaber der Agentur Westfalen Events hat den deutschen Schlagerstar an die Dinkel geholt – und und kümmert sich schon seit Wochen darum, dass die Großveranstaltung auf dem Platz vor der Bürgerhalle ein voller Erfolg wird. Und bis die ersten Töne auf der Bühne erklingen werden, ist noch eine Menge für den Wahl-Gronauer zu erledigen.