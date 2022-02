Intensives Ringen um Stellplätze

1,5 heißt der magische Faktor, mit dem in Gronau künftig bei Ein- und Mehrfamilienhäusern bis zu zehn Wohneinheiten geregelt werden soll, wie viele Stellplätze für Pkw zwingend geschaffen werden müssen. Ob es so kommt? Es herrscht noch Beratungsbedarf. Und auch Fahrradstellplätze wollen konkret geregelt werden.

Wie viele Stellplätze sollen in Gronau künftig für Wohneinheiten vorgeschrieben werden? Erstmals durften sich die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Planen und Denkmalschutz am Mittwochabend mit dieser Frage auseinandersetzen. Vor allem in Reihen der Union und der FDP gab es regen Nachfragebedarf. Auf Bitten der CDU, die das Thema erst noch ausführlich im Rahmen ihrer Haushaltsklausur am Wochenende beraten will, wurde das Votum des Fachausschusses vertagt. Auch der Ausschuss für Mobilität und Umwelt sowie der Haupt- und Finanzausschuss werden das Thema noch diskutieren.