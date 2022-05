„Invest verdient Unterstützung“

Das Hotelprojekt am und im Dinkellager (wir berichteten in der gestrigen Ausgabe) trifft auch in der Gronauer Kommunalpolitik auf breite Zustimmung – und doch gibt es in der Politik Stimmen, die die Euphorie etwas einbremsen.

