Investitionen in Höhe von 76 Mio. Euro geplant

Bürgermeister Rainer Doetkotte hat am Mittwochabend den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr eingebracht. Er schließt mit einem Minus von über 13 Millionen Euro. Da der Fehlbetrag aber durch die Rücklage gedeckt ist, gilt der Etat als fiktiv ausgeglichen. Auf die Bürgerinnen und Bürger kommen – wenn die Politik den Plänen in den kommenden Beratungen nicht noch widerspricht – höhere Ausgaben wegen Steuererhöhungen zu.

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs bietet dem Bürgermeister alljährlich die Gelegenheit, auf das im laufenden Jahr Erreichte und auf das im kommenden Jahr Geplante hinzuweisen – und die Finanzierungspläne dafür vorzustellen. Da es Brauch ist, den Entwurf erst in den kommenden Fachausschuss- und Ratssitzungen zu diskutieren, bleiben die Aussagen zunächst mal so stehen. Ob sie Bestand haben, wird sich in den kommenden Monaten bei den Beratungen zeigen. Nicht nur einmal hat die Politik in der Vergangenheit schon einen Strich durch die Pläne der Verwaltungsleitung gemacht. Wie zum Beispiel bei Steuer- oder Gebührenerhöhungen.