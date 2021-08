Jahresgewinn steigt auf Rekordhöhe

Ihren Gewinn aus dem Jahr 2020 möchten die Stadtwerke Gronau vor allem in den Glasfaser-Ausbau investieren.

Trotz Corona-Einschränkungen blicken die Stadtwerke Gronau auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Für 2020 konnte ein Rekord-Jahresgewinn von 3,916 Millionen Euro erzielt werden. Dazu Stadtwerke Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper: „Natürlich ist das auf der einen Seite der guten Arbeit zuzuschreiben, und da möchte ich mich gerne bei dem gesamten Stadtwerke-Team herzlich bedanken, das gerade im ersten Corona-Jahr ein Höchstmaß an Flexibilität, Leistungsbereitschaft und somit auch Krisenfestigkeit gezeigt hat. Wir möchten jedoch nicht verhehlen, dass einen großen Teil auch die sogenannten Sondereffekte ausmachen, das sind beispielsweise Rückstellungen, die aufgelöst werden konnten.“ Dem Dank an das Stadtwerke-Team schlossen sich laut Pressemitteilung die Aufsichtsgremien an.

Planmäßig werden vom Gesamt-Jahresgewinn 1,015 Millionen Euro abzüglich fälliger Kapitalertragssteuern an den Gesellschafter Stadt Gronau ausgeschüttet. Der Rest in Höhe von 2,901 Millionen Euro verbleibt im Unternehmen zur Stärkung eigener Projekte, vor allem für den Glasfaser-Ausbau in Gronau und Epe.