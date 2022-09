Ausgelassene Narretei will gut geplant sein. Beim Bürgerausschuss Karneval laufen deshalb die Vorbereitungen für die kommende Session.

Nachdem bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Bürgerausschusses Karneval für Gronau und Epe (BAK)zunächst die Formalien abgearbeitet worden waren, begann Präsident, Ralf-Udo Blöding seinen Rechenschaftsbericht mit einem abgewandelten Filmtitel: „Und jährlich grüßt das Murmeltier.“

„Ich weiß bald nicht mehr, wie ich meine Rechenschaftsberichte noch beginnen soll“, erklärte er. Begonnen hatte die Session 2021/22 im November einigermaßen normal. „Wir hatten eine tolle Veranstaltung mit der Verabschiedung des alten Dreigestirns um Prinz Manfred I. und der Proklamation des neuen Viergestirns der Stadt Gronau, Prinz André I., Prinzessin Mandy I., Hofdame „Angie“ Zessel und Hofmarschall Brian Fieber. Die Stimmung war heiß und der Saal Nienhaus hat gebrodelt“, so Blöding.

Doch dann fiel alles wieder in das große Coronaloch: Alle Veranstaltungen nach November 2021 mussten erneut abgesagt werden. Auch der geplante Umzug im Februar. „Der vierte am Stück während meiner Zeit als Präsident des BAK“, meinte Blöding mit trauriger Stimme.

Aber man will den Kopf nicht in den Sand stecken und die Planungen für die kommende Session laufen an. Folgende Termine stehen schon fest:

11. November: Eröffnung des Session 2022/23 mit einem Zug durch Gronaus Gastronomie.

18. November: „Wir lassen uns beim Feiern nicht verviren“ – Party ohne Ende mit dem amtierenden Stadtviergestirn, allen Mitgliedsvereinen und interessierten Karnevalisten aus Gronau und Umgebung. Der Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.

8. Januar 2023: Internationaler karnevalistischer Frühschoppen der GNG in der Bürgerhalle.

21. Januar 2023: Grün-Weißer Abend der KFG in der Bürgerhalle

15. Januar 2023: Prinzenfrühstück der Bachusjünger, Ort wird noch bekannt gegeben.

4. Februar 2023: Karnevalistischer Abend des JKE, Ort wird noch bekannt gegeben.

19. Februar 2023: Großer Karnevalsumzug durch Gronaus Innenstadt.

Blöding deutete in seinen Ausführungen an, dass es möglicherweise beim Ablauf Änderungen und Neuerungen geben könnte. Die Gronauer Narrenschar solle deshalb in den nächsten Wochen und Monaten Augen und Ohren offen halten.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Präsidenten legte die Kassenwartin Tanja Haverland den Anwesenden das Zahlenwerk der Vereinskasse vor. „Die Kasse ist gesund, alle Rechnungen sind bezahlt. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein und unsere Cents zusammen halten“, sagte sie.

Von den Kassenprüfern Kerstin Benkhoff und Rainer Reimer wurde ihr eine saubere Kassenführung bescheinigt. Die Entlastungen wurden einstimmig erteilt.

Als neue Kassenprüferin für den turnusmäßig ausgeschiedenen Marius Deckers wurde einstimmig Conny Rehbein für zwei Jahre gewählt.

Zum Schluss stellte Präsident Blöding die neuen BAK-Poloshirts vor. Diese sollen bei offiziellen Veranstaltungen/ und Einladungen, insbesondere außerhalb der Session, getragen werden.

Mitglieder und Freunde können die Shirts bei Tanja Haverland oder jedem anderen Vorstandsmitglied bestellen.