Der Geist der Vorfahren im modernen Jazz

Wer schon mit 18 Jahren im Duke Ellington Orchestra spielt, muss musikalisch schon einiges drauf haben. Und der amerikanische Altsaxofonist Kenny Garrett hat was drauf. Mercer Ellington, der die Leitung des Orchesters von seinem Vater übernommen hatte, engagierte den jungen Kenny 1978. Von den Qualitäten Garretts – mittlerweile 62 Jahre alt – können sich die Gäste des Jazzfests Gronau am 1. Mai überzeugen. Dann steht er mit seiner Band auf der Bühne der Bürgerhalle.

Garrett wurde 1960 in Detroit geboren. Saxofonklänge dürfte er schon als Baby akustisch aufgesogen haben, denn sein Vater spielte Tenorsax. Das faszinierte den kleinen Kenny. Mit acht Jahren bekam er sein eigenes Horn und Unterricht vom Vater.

Detroit war damals noch eine wohlhabende Stadt voller aufregender, innovativer Künstler. Ein Schmelztiegel der modernen Musik, in dem der junge Saxofonist Kontakte knüpfte und sich erste Sporen verdiente. Auch schon früh als Komponist.

Garretts Spiel überzeugte auch Miles Davis, in dessen Ensemble der Saxofonist in den 80ern fünf Jahre spielte.

Garrett blieb immer ein Suchender. Ein Beispiel ist das aktuelle Album „Sounds from the Ancestors“, auf dem der Grammy-Preisträger untersuchte, wie westafrikanische und lateinamerikanische Klänge die Musik beeinflussten, die er selbst gut fand. „Das Konzept bestand ursprünglich darin, einige der musikalischen Klänge zu fassen, an die ich mich als Kind erinnerte – Klänge, die den Geist von Leuten wie John Coltrane mit ‚A Love Supreme‘ atmen; Aretha Franklin mit ‚Amazing Grace‘, Marvin Gaye mit ‚What’s Going On‘ – und die spirituelle Seite des Glaubens“, erklärt Garrett. „Als ich anfing, über sie nachzudenken, wurde mir klar, dass es der Geist meiner Vorfahren war.“

Tatsächlich spiegelt „From The Ancestors“ die reiche Jazz-, R&B- und Gospelgeschichte seiner Heimatstadt Detroit wider. Noch wichtiger ist jedoch, dass darin auch eine moderne kosmopolitische Lebendigkeit widerhallt.

In der Zwischenzeit trat er als Leiter eigener Bands, aber auch als Mitglied der Five Peace Band mit anderen hoch angesehenen Jazzmusikern auf: Pianist Chick Corea, Gitarrist John McLaughlin, Bassist Christian McBride und Schlagzeuger Vinnie Colaiuta. Er spielte mit den Gitarristen Pat Metheny und John Scofield und vielen anderen Jazzern, arbeitete aber auch genreübergreifend mit Musikern wie Sting, Peter Gabriel und Bruce Springsteen zusammen.

Senkrechtstarter des jungen Jazz

Im Vorprogramm des Konzerts am 1. Mai treten mit dem Jakob Manz Project die Senkrechtstarter des jungen Jazz auf. Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehört das Jakob Manz Project zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz. Ihr Debüt Album „Natural Energy“ erschien im April 2020 beim renommierten Label ACT. Die Band spielte sich auf zahlreichen Konzerten in die Herzen ihres Publikums. Direkter und klarer Sound, reichhaltige Dynamik und emotionale Tiefe – das sind die herausragenden Aspekte ihrer Musik. Die Band spielt einen groovigen Jazz, der durch die vier Künstlerpersönlichkeiten mit zahlreichen Einflüssen aus Funk, Soul, Pop, Filmmusik, Hip-Hop, Rock oder Weltmusik angereichert ist. Die Individualität der Bandmitglieder spiegelt sich in den vielfältigen Eigenkompositionen wider, jeder gibt der Musik seine eigenen Impulse.

Der 21-jährige Jakob Manz – der drei Jahre Erfahrung im Bundesjazzorchester sammelte – spielt Altsaxofon, Hannes Stollsteimer Keyboards und Piano, Frieder Klein den Bass und Paul Albrecht Schlagzeug.

Das Doppelkonzert beginnt am 1. Mai (Montag) bereits um 17 Uhr. Die Bürgerhalle ist bestuhlt, es gibt freie Platzwahl. Tickets kosten 39 Euro im Vorverkauf.