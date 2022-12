Kunstaktion auf dem ehemaligen Hertie-Areal: Shitstorm für Initiatoren

O je: Gewaltig war der Shitstorm, der am Donnerstag im sogenannten sozialen Netzwerk Facebook über die Wirtschaftsförderer der Stadt hereinbrach, nachdem ein User eine – recht aufwendig gestaltete, aber in der Darstellung fehlerhaft umgesetzte – Fotomontage über die Hertie-Grube veröffentlicht hatte, die sich offensichtlich auf die am Tag zuvor in dieser Zeitung veröffentlichte Kunstaktion mit Beteiligung von Gronauer Schulen bezog. Die dahinterstehende Idee: Die aktuell als Lagerplatz für Baumaterial und Bodenaushub in Zusammenhang mit der Innenstadtsanierung genutzte Brache mit jugendlicher Kreativität aufwerten. Dies mittels bunt bemalter, übermannsgroßer Holzplatten, die, anstatt des Bauzauns aufgestellt, den direkten Blick in die Grube verwehren. Das Geld dafür stammt aus dem Fördertopf des Programms zur Stärkung der Innenstädte, an dem Gronau teilnimmt.

