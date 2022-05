Josef-Haus: Baubeginn Ende Mai

Gronau/Epe

Die alten Leute sind ja auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Heute wollen sie Rock‘n‘Roll statt Volksmusik. Sie wollen so lange wie möglich selbstständig bleiben. Sie wollen nicht mehr unbedingt in Seniorendomizile umziehen, sondern möglichst individuell und in vertrauter Umgebung leben. Auch in der allerletzten Lebensphase.

Von Martin Borck