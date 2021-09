Jugendlich unbeschwert

Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert am 25. September in der Stadtkirche

Gronau

Ein Zeichen von Hoffnung und Zuversicht möchte das Symphonieorchester Rheine in der Coronazeit setzen. Das Konzert „Salve Regina“ mit Werken von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert wird am 25. September (Samstag) um 19.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche Gronau aufgeführt.