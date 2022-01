Jugendlicher durch Stich schwer verletzt

Obwohl kein Feuerwerk verkauft werden durfte, stiegen an vielen Stellen im Gronauer Stadtgebiet Raketen in den Himmel – und geböllert wurde fast so viel wie an den Jahreswechseln vor der Pandemie. Diesen Eindruck hatten zumindest viele Menschen. Und in den Niederlanden knallte es wie eh und je, der Geräuschkulisse nach zu urteilen . .

Bei einer Auseinandersetzung am Neujahrsmorgen in Gronau ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Gegen 6.45 Uhr – so die Polizei – eskalierte auf dem Udo-Lindenberg-Platz eine Auseinandersetzung, die sich unter zwei Gruppen von Jugendlichen entwickelt hatte. Zeugenangaben zufolge haben drei junge Männer einen Jugendlichen körperlich angegriffen und dabei durch Stichverletzungen schwer verletzt. Die Ermittlungen zu den genaueren Umständen dauern an. Der verletzte 17-Jährige aus Gelsenkirchen kam in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: alle circa 17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß; zwei mit dunklem Teint, einer hatte einen Drei-Tage-Bart, trug Jeans, karierte Jacke und weiße Schuhe, der zweite hatte mittellanges, dunkles lockiges Haar und trug einen blauen Pullover; zum dritten Tatverdächtigen liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau,

02562 9260.

Automaten gesprengt

In Epe sprengten Unbekannte in der Neujahrsnacht gegen 2.15 Uhr einen Kondomautomaten und entwendeten Geld und Kondome. Zeugenangaben zufolge entfernten sich mehrere Männer nach dem Geschehen mit einem dunklen Pkw Kombi vom Tatort. Ebenfalls in Epe brachen Unbekannte durch Einsatz von Pyrotechnik am Silvesterabend gegen 21 Uhr einen Kaugummiautomaten auf. Die Täter erbeuteten Münzgeld. Ein ähnlich gelagerter Fall hatte sich, wie berichtet, bereits am Dienstag ebenfalls in Epe zugetragen. Auch zu diesen Fällen bittet die Kripo in Gronau Hinweise.

Insgesamt verlief der Jahreswechsel 2021/22 aus Sicht der Polizei im Kreis Borkenverhältnismäßig ruhig. Zwischen dem Silvesterabend, 18 Uhr, und dem Neujahrstag, 6 Uhr, rückten die Beamtinnen und Beamten lediglich zu 26 Einsätzen mit entsprechendem Silvesterbezug aus. Zum Vergleich: Beim Jahreswechsel 2020/21 waren es 66. Verantwortungsbewusstsein bewiesen die Menschen im Kreisgebiet offensichtlich auch mit Blick auf die Pandemie: Die Polizei registrierte beim Jahreswechsel keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung registriert. Im Vorjahr waren es noch sieben gewesen.

Böller und Raketen

Dass es an manchen Stellen jedoch auch zu Konflikten und Fehlverhalten gab, dokumentiert eine andere Zahl: So kam es zu 13 Platzverweisen (Vorjahr: acht) und einer Ingewahrsamnahme (Vorjahr: zwei).

Eine positive Bilanz zog die Polizei im Kreis Borken mit Blick auf ihre Verkehrskontrollen zum Jahreswechsel ziehen: Bei 134 angehaltenen Fahrzeugführenden wurde lediglich ein Alkoholverstoß sowie zwei Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss festgestellt. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen dem Silvestertag, 6 Uhr, und Neujahr, 18 Uhr. Im Vorjahr hatte die Polizei beim Jahreswechsel vier alkoholisierte Autofahrende registriert; bei den Drogenverstößen gab es eine Fehlanzeige.