Junge Erwachsene machen Popkultur sichtbar

Musik ist viel mehr als Sound. Sie erzählt Geschichten, berichtet von Realitäten, legt manchmal den Finger in die Wunde und macht oft einfach nur glücklich. Musik bewegt und kennt keine Grenzen – oder vielleicht doch? Genau das wird im Rock‘n‘Popmuseum mit der Workshopreihe „Sounds Across Borders“ erforscht.

Workshop „Sounds across Borders“ startet im Rock‘n‘Popmuseum

„Sounds across Borders“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Rock‘n‘Popmuseums und der Ilse-und-Johann-Hoff-Stiftung

Es handelt sich um ein Projekt des Museums und der Ilse-und-Johann-Hoff-Stiftung aus Gronau. Ab Samstag (10. Dezember) erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gronau und Umgebung, wo die Schnittstellen von Popkultur zwischen verschiedenen Kontinenten liegen.

Die Wahrnehmung und Rezeption von Musik und ihrer Botschaft ist immer abhängig von der eigenen Biografie. Na klar, sie wird geprägt von den Erzählungen der Eltern, ist abhängig vom Zeitgeist und orientiert sich an der Region oder dem Land, aus dem ich komme. Sie ist somit individuell, mein eigen, ganz subjektiv und nur nach meinem Geschmack, über den wir eben nicht streiten können.

Gehe ich auf das Konzert einer bestimmten Band, verbindet mich die Freude an der Musik, an dieser Band, wahrscheinlich haben wir Konzertgänger in diesen Momenten eine ähnliche Biografie, sind geprägt von ähnlichen Vorbildern und spiegeln eine bestimmte kulturelle Prägung wider. Aus welchen Gründen streame ich welche Songs, wie ist der Algorithmus eingestellt?

Und was passiert, wenn ich meine Algorithmus-Blase verlasse, sind andere Biografien wie meine? Wo sind die Unterschiede? Wie beeinflussen Migrationsgeschichten den nicht zur Diskussion stehenden musikalischen Geschmack?

Schnittstellen von Popkultur zwischen verschiedenen Kontinenten

Gibt es Parallelen? Gravierende Unterschiede? Kann Musik Grenzen überwinden? Ziel von „Sounds Across Borders“ ist es, die eurozentristische Präsentation des Rock’n’Popmuseums zu hinterfragen und Ansätze zu erarbeiten, wie andere Perspektiven im Museum besser involviert werden können. Denn nur wenn (musikalische) Grenzen sichtbar gemacht und hinterfragt werden, ist eine Überwindung dieser Grenzen und ein verständnisvolles Miteinander möglich. Dieser Herausforderung stellt sich das Museum mit den Teilnehmenden.

Sarah und Emeka Bob-Anyeji, ein erfahrenes Dozententeam aus Münster, erarbeitet mit den Jugendlichen in ganz unterschiedlichen Vermittlungsformaten – vom partizipativen Erfahrungsaustausch bis zum Nähworkshop – Fragestellungen und Probleme der eurozentristischen Präsentation des Museums. Sie wollen Lösungsansätze aufzeigen, wie „die andere“ Perspektive involviert und damit zum Abbau unsichtbarer Grenzen in der Musikrezeption beitragen kann, die dann wiederum zum besseren Verständnis zwischen den Kulturen dienen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Britta Drewitz unter 02562 814821 oder britta.drewitz@rock-popmuseum.de entgegen.