Jüngste Tochter litt am meisten

Ein Wohnungseinbruch ist für Betroffene ein einschneidendes Erlebnis. Einbrecher verletzen die Privatsphäre, zerstören mit ihrem Tun die Geborgenheit der Wohnung, die für psychische Stabilität sehr wichtig ist. Auch wenn die materiellen Schäden längst ausgeglichen sind, das Gefühl der Beklemmung und der Angst kann Jahre andauern. So erging es auch der heute 18-jährigen Lina Schmidt und ihrer Familie. Im August 2016 brachen Unbekannte über die Terrassentür in die Doppelhaushälfte der Schmidts in Epe ein. „Es muss so zwischen drei und vier Uhr in der Nacht gewesen sein“, berichtet ihre Mutter Carina, die im Halbschlaf von Geräuschen kurz geweckt wurde, dann aber wieder einschlief. Auch der Rest der Familie, neben Vater Frank schliefen im Obergeschoss auch Linas ältere Schwestern und der Hund, bemerkte nichts weiter von den Einbrechern ein Stockwerk tiefer.

