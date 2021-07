Kalender lüftet ein Geheimnis

Gronau

Der Titel klingt wie ein Abenteuer der Drei ???: Leon und das Geheimnis der Gebärdensprache. Tatsächlich haben die Kinder der Janosch-Kita an der Hindenburgstraße hin und wieder Fragezeichen in den Augen, wenn sie in der Gruppe oder auf dem Spielplatz mit Leon spielen – der Dreijährige beherrscht nämlich das Geheimnis, sich ohne Sprache, sondern mit Gesten auszudrücken.

Von Bernd Schäfer