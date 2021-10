Kalte Dusche im Scheibenwischer

Im Scheibenwischer durften die Gäste auch ihre Geschicklichkeit bei einem kleinen Spielchen unter Beweis stellen. Wer Pech hatte, bekamt eine kleine Wasserdusche. Gewinner durften sich über Freifahrten freuen.Wenn auch die Maske nicht vorgeschrieben war, so nutzten einige Kirmesbesucher sie beim Bummel wie auch in den Fahrgeschäften.Bei strahlendem Sonnenschein bildeten sich vor den Fahrgeschäften am Wochenende immer wieder kleine Warteschlangen.

Einen Becher, der mit Wasser gefüllt ist, einen kleinen Moment so mit dem Mund festzuhalten, dass möglichst wenig von dem darin befindlichen Nass verschüttet wird – das klingt eigentlich nicht kompliziert. Wenn man allerdings in einem Karussell sitzt, das sich nicht nur in eine, sondern in verschiedene Richtungen bewegt und dabei abrupt wechselt, dann wird die Schwierigkeit schon gesteigert.