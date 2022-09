Kapazitäten in Gronau sind nahezu erschöpft

Gronau

Es ächzt an allen Ecken und Enden: Die Kapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen sind in Gronau nahezu erschöpft. Gleichzeitig rechnet die Stadtverwaltung mit weiteren Zuweisungen. Das Aufnahmesoll für Flüchtlinge liegt in Gronau derzeit bei 669 Personen. Diese Marke ist noch nicht erfüllt. 39 weitere Personen könnten zugewiesen werden.

-mb-