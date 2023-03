Der Fachkräftemangel macht vielen Unternehmen Sorgen. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann analysierte am Sonntag in Gronau die Lage und skizzierte Lösungswege.

Seit seiner ersten Amtszeit als NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt völlig verändert. Damals – keine 20 Jahre ist es her – herrschte Arbeitslosigkeit wurden viele ältere Arbeitnehmer in den Vorruhestand geschickt, erinnerte sich Karl-Josef Laumann am Sonntag in Epe. „Man fand in den großen Unternehmen ja kaum noch jemanden im Alter von über 55 Jahren.“ Und heute? Fehlen Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden.