Karlheinz Busen macht sich für Erhalt stark

Eigentlich ist sein Metier die Bundespolitik. Aber in diesem Fall möchte er sich in die Lokalpolitik einbringen. „Richtig ist: Abreißen kann man nur einmal“, erklärt der Gronauer FDP-Bundestagsabgeordnete Karlheinz Busen.

„Die Abrissplanung des Hauses Verspohl finde ich traurig und nicht empfehlenswert“, nimmt Bauingenieur Busen für sich persönlich eine Einordnung vor. „Zum einen hat das Haus Geschichte – zumindest bei den älteren Gronauern – und zum zweiten hat es einen erheblichen städtebaulichen Charakter, wenn man das Straßenbild auch über die Grenze hinweg betrachtet.“ Dabei verweist er auf die Ensemblebildung von Gebäuden, die über viele Jahrzehnte die Situation an dem Grenzübergang gekennzeichnet hat.

Auch das Argument der zu hohen Investitionen in dem Gebäude will er nicht gelten lassen. „Weil es einfach nicht stimmt“, so der Baufachmann aus der Dinkelstadt. „Nicht-Gronauern mag es leicht fallen, Gebäude wie dieses und auch zum Beispiel die Buterlandschule einfach abzureißen“, kritisiert er Beschlüsse aus der jüngeren Zeit. Bei ihm „und vielen Gronauern, die sich freuen würden, alte geschichtsträchtige, zumindest alte bekannte Gebäude zu erhalten“, sei das nicht der Fall. Busen: „Ich wäre gerne bereit, an einer Erhaltung mitzuarbeiten.“