Corona hin – Lockdown her. Die Gronauer Karnevalisten lassen sich ihren Frohsinn nicht verbieten. Dies bewiesen sie anschaulich an diesem Wochenende. „Wir feiern trotzdem – wenn auch Online“, posteten die Aktiven des Jugendkarneval Epe bereits vor Tagen auf Facebook und Instagram. Anstelle ihrer Jugendkarnevalsfeier in der Festscheune bei Bügener öffnete das Festkomitee um Marius Deckers am Samstagabend virtuelle Türen für 28 geladene Gäste.

Gronauer und Eper Karnevalisten ließen sich von Corona die Laune nicht vermiesen. Per Internet und vorab verschickten Party-Paketen wurde trotzdem gefeiert – wenn auch natürlich ganz anders als gewohnt. Josef Arends und Marius Deckers begrüßen die Teilnehmer an den angeschlossenen Geräten (links oben). Die Anleitung zum Getränkemix, die Büttenrede des Bürgermeisters (mit Frau Andrea, links unten) und die Aufzeichnungen der Gardetänze kamen per Videostreams in Haus. BAK-Präsident Ralf-Udo Blöding nahm vorm Laptop Anteil an der Sause.

„Gerade jetzt, eine Woche vor Karneval, ist der Leidensdruck bei den Freunden der fünften Jahreszeit besonders groß. Wir wollten uns nicht damit zufriedengeben, alte Videos oder Fotos anzuschauen oder einen Umzug mit Playmobil-Figuren zu arrangieren“, erklärte Marius Deckers, Präsident des Jugendkarnevals Epe. „Wir müssen etwas tun“, lautete die Devise. Mithilfe des Video-Kommunikationssystems Zoom und Unterstützung von allen Seiten nahmen die Planungen für die Jugendkarnevalsfeier schließlich ihren Lauf.

„Für das richtige Ambiente haben wir mit dem JKE-Party-Paket gesorgt, das feucht fröhliche Karnevalsgetränke, Snacks, Luftballons und Luftschlangen enthält und den geladenen Gästen in einem Karton nach Hause geliefert wurde“, berichtete Ehrenpräsident Josef Arends. Der Karneval aus dem Karton kam gut an, sodass sich die Gäste per Link und Zugangscode ab 19.45 Uhr zuschalteten.

Doch auch die übrigen Freunde des Gronauer Karnevals sollten nicht leer ausgehen. Sie hatten über Facebook und Instagram die Möglichkeit der Veranstaltung live beizuwohnen und mitzufeiern. „Letztendlich wollten wir ja allen Jecken mit unserer Feier etwas Gutes tun“, erläuterte Marius Deckers die Vorgehensweise. Neben Mitgliedern des Jugendkarnevals Epe, Bürgermeister Rainer Doetkotte sowie Vertretern des BAK, der Gronauer Narrengilde, der Karnevalsfreunde Grün-Weiß Gronau und der Bachusjünger war auch die heimische Presse eingeladen. Dank technischem Support von Philipp Hörmann meisterten alle User am Samstagabend den Login zum Büttenabend, sodass es Punkt 20.11 Uhr mit Josef Arends und Sitzungspräsident Marius Deckers endlich hieß: „Epe pilau, Gronau helau.“

Der Programmauftakt war JKE-Pressereferent Philipp Molitor vorbehalten, der in seiner etwas anders gearteten Büttenrede die letzten Events des im November 2017 gegründeten Eper Jugendkarnevalvereins in Kürze Revue passieren ließ. „Unsere erste Feier war die reinste Katastrophe und endete um 1 Uhr morgens mit gerade einmal 15 Leuten vor der Theke. Doch wir ließen die Köpfe nicht hängen, gewannen mehr Mitglieder und schafften dank unseres Zusammenhalts, dass die Festscheune bei der dritten Auflage in 2020 wahrlich die Hütte brannte. Der Jugendkarneval hat sich in Gronau etabliert und gemeinsam werden wir auch Corona überstehen“, so Molitor.

Natürlich durfte das Prinzendreigestirn um Prinz Manfred II (Andres), Prinzessin Marlis II (Fischer) sowie Hofdame Sandra (Eiynck) nicht fehlen, die sich vom heimischen Wohnzimmer aus ebenso zugeschaltet hatten, wie die Delegationen der Bachusjünger, der GNG und der Karnevalsfreunde Grün-Weiß, deren Garden und Funkenmariechen per Video-Aufzeichnungen in ihren blauen, grünen und roten Kostümen für optischen Augenschmaus sorgten.

Mit einer traditionellen Büttenrede lobte Bürgermeister Doetkotte den außergewöhnlichen Weg der jungen Karnevalisten: „Ein Prost auf Euch vom JKE, mit Euch zu feiern bringt Spaß, juchhe. Auch wenn zusammen im Saal wär‘s besser, sind bei Euch heut gut gefüllt die Fässer. Aber nicht mit Gerstensaft, dank Party-Packet mit Cocktail strotzt ihr voll Kraft. Habt ein super Programm gefunden, so lassen wir es uns einmal digital so richtig gut munden. Corona hat alles auf den Kopf gestellt. So auch den Karneval in der ganzen Welt. Kein Umzug, keine Feier, dass tut weh, doch heut mit Euch zu sein, ist eine tolle Idee! Da lassen wir uns nicht unterkriegen, die Zeit schaffen wir auch und werden das Virus am Ende besiegen.“

Während Nele Fürtjes und Philipp Hörmann zwischendurch immer wieder als Cocktail-Mixer in Erscheinung traten, indem sie den Online-Gästen eine Anleitung bei der Zubereitung der Cocktails aus dem JKE-Paket gaben, sorgten Party-Hits von Schlagersänger Nancy Franck und Rick Arena für Stimmung und musikalische Unterhaltung. Dabei wurde hier und da geschunkelt und Bürgermeister Rainer Doetkotte und Frau Andrea schwangen sogar das Tanzbein.

Mit gewünschten Songs der Karnevalisten von Andrea Berg „Du hast mich 1000 Mal belogen“ über Andreas Gabaliers Hit „Hulapalu“ und Joshs „Cordula Grün“ bis hin zu „Kölsche Jungs“ von Brings klang die erste und wohl einzige Karnevalsfeier der Session 20/21 aus.

Auch BAK-Präsident Ralf-Udo Blöding hatte den Büttabend vom heimischen Kellerbüro aus verfolgt, mit Narrenkappe und Sonnenbrille. „Euer Event war aller Ehren wert, denn solche Abende tun uns allen gut. Die Idee und Durchführung waren super. An der Technik könnte man noch feilen, was zum Teil aber auch daran liegt, dass wir hier im Münsterland bei der Datenübertragung noch in den Kinderschuhen stecken. Ich bin froh, dass wir so agile, junge Leute in unseren Reihen haben. Da ist mir um die Zukunft nicht bange. Es war anders, hat aber Spaß gemacht“, freute sich Blöding über die Resonanz und den Zusammenhalt der Gronauer Narren.