Karnevalisten entern die Bühne

Gronau

Die fünfte Jahreszeit gewinnt in der Dinkelstadt an Fahrt. Der große internationale Frühschoppen in der Bürgerhalle ist traditionell eine Veranstaltung, bei der sich die Narren nicht nur aus Gronau, sondern auch der Umgebung die Klinke beziehungsweise das Mikrofon in die Hand geben. Aber auch in den kommenden Wochen stehen noch mehrere Veranstaltungen im Kalender.

Von Angelika Hoof