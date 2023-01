Karnevalsparty mit Musik und Tanz

Pünktlich um 18.11 Uhr öffnet am 21. Januar (Samstag) die Bürgerhalle die Türen für eine große und bunte Karnevalsparty. Traditionell veranstalten die Karnevalsfreunde Gronau ihren Grün-Weißen Abend. Unter dem Motto „Karneval meets Schützenfest, Traditionen treffen aufeinander“, haben die Verantwortlichen ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Grün-Weißer Abend in der Bürgerhalle

Um 19.11 Uhr erfolgt der Einmarsch der Gastgeber. Danach starten Tanzvorführungen der Tanzflöhe und Tanzteens das Programm. Das Hitparaden-Trio wird ein großes Mitsing-Spektakel veranstalten und Schützenvereine gegen Karnevalsvereine battlen lassen. Die „Kölsche Cover Band“ macht Stimmung und wird ihrem Namen absolut gerecht, sind sich die Veranstalter sicher.

Kölsche Cover Band

Die Mitglieder der Funny Sticks zeigen, was man mit Trommelstöcken alles anstellen kann und trommeln auch schon mal das Instrument des Nachbarn. Für Abwechslung sorgt sicherlich auch einer der besten Modellflugzeug-Kunstpiloten aus Deutschland: Martin Münster wird mit seinem beleuchteten Modell Showakrobatik mit musikalischer Begleitung vorführen. Ein kleines Schützenfest ist ebenfalls geplant, so die Organisatoren. Bei der großen Tombola gibt es wertvolle Sachpreise zu gewinnen.

Sascha Valentino, bekannter Party-Sänger aus Bocholt, wird dem Publikum mit seinen bekannten Hits so richtig einheizen, bevor DJ Twix dann die große Aftershow-Tanzparty eröffnet. Moderiert wird die Veranstaltung in gewohnt humorvoller Weise von Reinhard van Loh, Senator des Vereins, und der Präsidentin der KFG, Nadine Roman. Erwartet wird auch das Gronauer Stadtprinzenpaar in Begleitung des BAK Gronau, der Stadtkaiser der Schützen sowie Bürgermeister Rainer Doetkotte. Zahlreich eingeladene befreundete Karnevals- und Schützenvereine aus Gronau und Umgebung runden das bunte Bild ab.

Jeder Interessierte ist willkommen. Es besteht kein Kostümzwang.

Die Karten kosten im Vorverkauf 7,50 Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Bestellungen per E-Mail (karnevalsfreundegronau@web.de).