Kein Anschluss unter der Eper Nummer

Bis vergangenen Mittwoch, 17.11 Uhr, war die telekommunikative Welt von Franziskus Siegers noch in Ordnung. Zu diesem Zeitpunkt teleportierte ihn die Deutsche Telekom rund 230 Kilometer Richtung Osten. Nicht direkt ihn selbst – aber den Telefonanschluss. Nein, den eigentlich auch nicht. Denn der war ja noch da, wo er hingehört. In seinem Haus an der Steinfurter Straße in Epe. Allerdings war er nicht mehr unter der Eper Vorwahl 02565 zu erreichen – sondern im Ortsnetz von Gronau – und zwar von dem an der Leine. 05182 lautet die Vorwahl, wie Siegers schnell auswendig lernte.

