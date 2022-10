Kinderpornografische Dateien auf Handy: 18-Jähriger verurteilt

Über 4000 Videodateien aus verschiedenen Quellen hat ein 18-jähriger Gronauer auf seinem Smartphone gespeichert. Darunter auch Material, das sexualisierte Gewalt gegen Kinder zum Inhalt hat. Dafür musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht in Ahaus verantworten.

Weil er in einer Whatsapp-Gruppe Dateien mit kinderpornografischen Inhalten – es handelte sich konkret um sechs Videos und ein „bewegtes Bild“ („Sticker“) – auf sein Smartphone geladen und sie damit anderen Usern zugänglich gemacht hatte, musste sich am Donnerstag ein 18-jähriger Gronauer vor dem Jugendschöffengericht in Ahaus verantworten.