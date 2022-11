Kein Bus mehr in die Bardel?

Der Schülertransport in die Bardel von Gronau und Epe soll Ende 2023 eingestellt werden. Was dann? Kreis Borken und Stadt Gronau haben offenbar kein Interesse daran, für einen Bus-Ersatz zu sorgen.

Die aus Gronau und Epe stammenden Schülerinnen und Schüler des Missionsgymnasiums Bardel werden ab übernächstem Jahr möglicherweise nicht mehr mit dem Bus in die Bardel fahren können. Die Bentheimer Eisenbahn stellt den Verkehr auf der Linie zum 31. Dezember 2023 ein, weil der Betrieb defizitär sei. Ein Ersatz für das Busangebot ist nicht in Sicht. Der Kreis Borken sieht keine Veranlassung einzuspringen. Er wird laut Beschluss des Kreistags vom Juni die entsprechende Buslinie nicht neu ausschreiben. Der Kreis wird in dieser Einschätzung von der Gronauer Stadtverwaltung unterstützt. Sie steht auf dem Standpunkt, dass es in Gronau und Epe genügend schulische Angebote gibt, um junge Leute zum Abitur zu führen.