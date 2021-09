Kein gutes Jahr für Gronauer Störche

Auf den Wiesen am Ortsrand machen Störche auf ihrer Reise gerne Station. Manchmal sind sie dutzendweise zu beobachten. Doch für die in Gronau heimischen Störche war 2021 kein besonders gutes Jahr.

Die Storchennester in Gronau sind mittlerweile leer, die Störche sind auf dem Weg in ihr Winterquartier. Sie fliegen über die Westroute über Spanien, weiter bis Gibraltar und nach Afrika. Doch die meisten Störche halten sich den Winter über auf den offenen Müllkippen in Spanien auf. So haben sie einen kürzeren Rückweg in die Brutgebiete und sind dann schon Mitte Februar wieder auf ihren Nestern.