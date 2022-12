Kein Jugendparlament, aber mehr Mitwirkung der Jugend

Gronau

Am bestehenden Jugendschülerparlament soll in Gronau festgehalten werden. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung beschlossen. Ein Antrag der Jungen Liberalen (Julis), ein Jugendparlament ins Leben zu rufen, das ähnlich wie der Seniorenbeirat offizielle Mitglieder in beratender Funktion in die städtischen Gremien entsendet, fand somit keine Mehrheit. Die Julis hatten bemängelt, dass das jetzige System weder qualitativ noch quantitativ ihrer Definition von aktiver Jugendarbeit entspräche.

-mb-