Kein Umzug, aber eine Tüte

Es zeichnete sich bereits ab – jetzt herrscht Klarheit: Der Nikolausempfang in Epe kann coronabedingt in diesem Jahr nicht wie sonst üblich stattfinden. Eine Nikolaustüte für alle Kinder wird es trotzdem geben.

Der Nikolausverein Epe hat am Freitagmorgen den Nikolausempfang für dieses Jahr „schweren Herzens“ abgesagt. Dies geschehe aufgrund der Tatsache, dass an der Veranstaltung mehrheitlich ungeimpfte Kinder und auch viele ältere Menschen (Großeltern) teilnähmen. In diesem Zusammenhang bereiteten „die wieder extrem ansteigenden Werte im Infektionsgeschehen“ den Vereinsverantwortlichen „Bauchschmerzen“. Auch sei der Verein nicht in der Lage, Auflagen, die mit einer Veranstaltung dieser Größenordnung verbunden seien, zu erfüllen. Auch sinnvolle Maßnahmen wie Masken- und Abstandsgebot seien beim Nikolausumzug nicht durchzusetzen.

Ausgabe auf dem Weihnachtsmarkt

Aber: Der Nikolaus kommt trotzdem in Epe vorbei und bringt den Kindern eine Nikolaustüte mit. Die Verteilung soll im Rahmen des Eper Weihnachtsmarktes (3. bis 5. Dezember) über einen Zeitraum von drei Tagen erfolgen, um auch dort das Aufkommen zu entzerren.

Unabhängig von Gutschein-Debatte

Der Verein stellte klar, „dass diese Entscheidung nichts mit der aktuellen Debatte um den Gutscheinversand zu tun hat.“