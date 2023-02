Barrierefreiheit lässt im Bahnhof Epe weiter auf sich warten

Wer als Bahnpassagier auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen ist, der stößt am Bahnhof Epe schnell auf Barrieren: Der Abstand zwischen Bahnsteig und Zugabteil ist für solche Reisenden in der Regel unüberwindbar, ein Zustieg deshalb unmöglich.

Zwischen Mittelbahnsteig und dem Einstiegsbereich des Zuges klafft am Bahnhof Epe eine Lücke. Für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, eine Barriere, die allein nicht zu überwinden ist.

Wann endlich gibt es eine durchgehende Bahnverbindung zwischen Epe und Enschede? Gibt es doch! Ja – aber nur, wenn man nicht auf einen Elektrorollstuhl angewiesen ist. So wie Ursula Siegers aus Epe. Sie hat keine Möglichkeit, am Eper Bahnhof in den „Talent“ zu gelangen. Der Abstand zwischen Bahnsteig und Zugabteil ist für sie unüberwindbar. Selbst die „fahrzeuggebundene Einstiegshilfe“ – wie die ausklappbare Rampe im Bahndeutsch heißt – kann nicht eingesetzt werden. Die Steigung ist zu stark.