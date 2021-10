Keine Adressen für den Nikolaus

Traditionell wird der Nikolaus am Vorabend des 6. Dezembers von einem Vertreter der Stadt Gronau am Bahnhof in Epe offiziell begrüßt. Gemeinsam geht es mit einem festlichen Umzug in den Ortskern, wo die Kinder ihren Gutschein nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung gegen eine Nikolaustüte eintauschen können.

Foto: Angelika Hoof