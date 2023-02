Keine Denkmalwürdigkeit

Gronau

Am Mittwochabend wird sich der Rat mit den Planungen für das neue Euregio-Quartier beschäftigen. Im Mittelpunkt steht ein neuer Stadtort für die künftige Euregio-Geschäftsstelle. In den vergangenen Tagen war eine Diskussion über einen möglichen Erhalt oder Abriss der ehemaligen Gaststätte Verspohl entstanden, der wohl in der Sitzung eine Fortsetzung erfahren wird.