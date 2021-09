Keine Einbahnstraße

Der Integrationsrat tagt in der kommenden Woche. In dem Gremium können die ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Gronau ihre Interessen in die Kommunalpolitik einbringen. Der Integrationsrat wird alle fünf Jahre gewählt – das letzte Mal gleichzeitig mit der Wahl zum Stadtrat vor knapp einem Jahr. Drei Listen hatten damals kandidiert und sind seitdem mit je drei Mitgliedern in dem Gremium vertreten. Ein Drittel des 15-köpfigen Integrationsrats besteht aus Mitgliedern des Stadtrats. Der Integrationsrat hat eine besondere Funktion inne, die über ein reines Beratungsorgan hinausgeht, aber nicht die gleichen Entscheidungsbefugnisse hat wie ein Ratsausschuss. Er verfügt nur über ein klitzekleines Budget.

